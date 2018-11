Почему видеоигры становятся всё хуже

Сейчас уже не многие помнят, но в конце 70-х годов прошлого века индустрия видеоигр пережила свой первый кризис. Игры тогда были обычным и даже вполне «взрослым» делом, однако чрезмерно высокий темп разработки и выхода новых проектов привёл к засилию откровенного треша вместо качественных игр. При таком подходе довольно быстро игры перестали восприниматься серьёзно как самими игроками, так и крупными издателями.



E.T. — игра, ставшая символом первого крупного кризиса видеоигр

Преодолела кризис, как ни странно, компания Nintendo, выпустив игровую консоль Nintendo Entertainment System (в СНГ её китайские клоны были известны под именем Dendy, «Сюбор», Lifa — и другие). Nintendo стала продавать консоль как игрушку, а потому за видеоиграми надолго закрепился миф, «игры — для детей». Тем не менее, первый кризис был преодолён и индустрия начала развиваться практически с нуля.

Почему я об этом вспоминаю? Да потому, что теперь назревает новый кризис, и он может оказаться пострашнее предыдущего. И то, что в какой-то момент игры могут перестать выходить вообще и станут уделом маргиналов - такое уже было в истории, которая, как известно, нередко повторяется. Разве что, сегодня игры вообще вряд ли перестанут выходить, скорее называть их играми язык не повернётся.

Опасные тенденции

Если вы следите за новостями в мире игр, то вы наверняка в курсе, что сегодня почти каждый крупный издатель так или иначе занимается мобильными платформами. Nintendo выпустила Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp и Fire Emblem Heroes, Sony придумала систему Play Link, Microsoft пообещала мобильную Gears Tactics, Bethesda не только придумала Fallout Shelter, но и всякие The Elder Scrolls Legends и Blades, EA давно уже клепает мобильный Need For Speed, а теперь посягнула и на святая святых - Command&Conquer. Тут и Blizzard отметилась — помимо вполне логично выпущенной на мобильниках Harthstone, нам показали Diablo Immortal, что уже вызывало волну негодования.





В общем, понятно, все идут в мобильные платформы. Плохо ли это? Нет, само по себе не плохо. Дело совсем в другом — почему именно издатели вдруг заинтересовались этим направлением.

Тут, на самом деле, никакого секрета нет - деньги (разве что, PlayStation это пока не касается — в PlayLink деньги не собирают). Сфера мобильных игр приносит сегодня наибольшие доходы, хотя суть здесь всё равно не в мобильности. Всё дело в донатах. Люди качают бесплатные игры (ухахатываясь над теми, кто платит по 4000 рублей за игру) и потом сливают там целое состояние. Игра за 4к рублей приносит деньги один раз, бесплатная игра с микротранзанкциями приносит деньги постоянно.

Так что, да, дело не в мобильниках как таковых. Подобные схемы активно обкатываются и на ПК-играх и на консольных проектах. World Of Tanks, Fortnite, Paladins - типичные представители. Есть даже и такие варианты, где игра одновременно и микротранзакции имеет, и сама по себе денег стоит: Ghost Recon Wildlands, Destiny, The Division, и многие другие. Очевидно, что разработчики стремятся «срубить» на игре как можно больше денег, затратив при этом как можно меньше.

Разработчики, наверное, просто жадные?

Давайте немного посчитаем. Возьмём цену игр в 80-90-х годах и сейчас. Итак, картриджи для NES (Dendy) стоили 30-50 долларов без учёта инфляции. Для 16-битной SNES — 50-60 долларов. При этом, если всё же учесть инфляцию, 60 долларов в 1990 году равняются примерно 115 долларам в 2018 году.

Red Dead Redemption 2, недавно вышедшая самая ожидаемая игра 2018 года (https://www.ferra.ru/ru/games/review/best-games-october-2018/), тоже стоит 60 долларов за диск. GTA V, на разработку которой было потрачено 265 миллионов долларов, стоила те же 60 долларов.



Мировой рекорд скоростного прохождения Super Mario Bros. — 4 минуты 55 секунд 796 миллисекунд, но даже не торопясь игру можно пройти за полчаса-час

Понимаете, к чему я клоню? Игры не стали стоить дороже, даже несмотря на то, что за последние 30 лет они показали невероятный рост. Не только графики, но и всего, что связано с разработкой. Игры стали дольше — они больше не проходятся за 30-60 минут, теперь это 25-50 часов, а в некоторых случаях и того дольше. В играх появилась «живая» анимация (motion capture), озвучка, вручную отрисованные текстур в промышленных масштабах. Разработка игр очевидно выросла на несколько порядков, равно как и затраты на маркетинг, при этом цена, по сути, даже упала - если учесть инфляцию.



Разработка GTA V обошлась в 265 млн долларов, но игра всё равно стоит 60 долларов

То есть, вот все эти затраты надо как-то отбивать. Не думайте, что современные игры просто лучше продаются, а потому разница в затратах покрывается за счёт объёма продаж. Фактически, некоторым новым играм даже сложнее достучаться до покупателя - ведь, игр стало больше (мы об том уже писали тут https://www.ferra.ru/ru/games/review/game-cartridges-discs-ogtime/) и различия между ними, в среднем, становятся угрожающе минимальными.

Каким образом издатели игр могут заработать больше денег? Есть относительно безболезненные методы: выпуск ремастеров, портов, различные перевыпуски и т.п. Как видим, однако, многие игроки и этим уже недовольны. Хотя казалось бы - ну что плохого, если Skyrim появится ещё и на холодильниках? Кому от этого станет хуже?

Но все эти перезапуски работают, если игра была популярной и вообще хорошей. А если игра — откровенный проходняк, никто такой перезапуск покупать не будет. Или другой пример — сделать Assassin’s Creed Odyssey, как две капли воды похожий на предыдущую часть, выгоднее, чем выпускать DLC. Но микротранзакции в этих играх всё равно принесут ещё больше денег.



В одиночной кампании Assassin’s Creed Odyssey можно купить предметы, сокращающее время, необходимое на прохождение игры

В общем, как ни прискорбно, но микротранзакции, похоже, с нами надолго. А вместе с ними — и общее падение качества игр. Потому что донатная система проще всего встраивается именно в незатейливый и повторяющийся геймплей — да, как в казино. Ты делаешь какие-то простые действия, за которые получаешь некие виртуальные призы. Хочешь призы получше? Плати. Казино в этом смысле даже честнее - там хотя бы теоретически и с крайне малой вероятностью, но можно настоящие деньги заработать.

Смешно сказать, но на мобильниках реально есть игры, где надо просто «закликивать» врагов. Появляется на экране враг - ты на него кликаешь. В чём геймплей? Толком ни в чём — просто знай себе, кликай. Вдруг получишь какой-нибудь интересный предмет по итогу «битвы». По сути, такая игра ничем не отличается от «однорукого бандита».

Кстати, та же Diablo находится в опасной близости от такой концепции - в ней просто действий больше, ну и есть хоть какая-то попытка замаскировать «закликивалку» под сюжетную игру. Впрочем, изначально-то в Diablo никаких микроплатежей и не было, а когда появился аукцион в только вышедшей третьей части, из-за волны негатива со стороны игроков его пришлось прикрыть. Но теперь будет мобильная Diablo Immortal, в которой игроки уже (вот увидите) благосклонно воспримут и аукцион и микротранзакции. Конечно, старые фанаты Diablo будут недовольны, но их, к сожалению, спрашивать никто не будет.

Так что же делать?

Как ни странно — платить за хорошие игры и не платить за плохие. Но платить не за микротранзакции, а за сами игры — пока ещё есть такая возможность. Психологически отдать 4000 рублей за игру — тяжело, однако если мы хотим, чтобы хоть какая-то крупица разработчиков всё ещё делала нам «большие» игры, с разносторонним геймплеем и захватывающей историей, надо смириться. Вполне возможно, смириться и с тем, что скоро эта цена начнёт расти — уже сейчас в пересчёте на рубли число 4000 медленно превращается в 4200-4300, однако долларовая стоимость пока остаётся на уровне $60.



Дорого. А что поделать?

Конечно, много игр по такой цене покупать не получится. Но много и не надо - не все из них достойны покупки, будем откровенны.

Одна только проблема остаётся — а как заранее понять, понравится игра или нет? На ПК есть Steam, где можно вернуть деньги за игру (и где цены ниже, чем 4000 рублей, кстати). На консолях… Увы, никак. Тут и разработчики, кажется, не сильно хотят нам помогать — всё меньше открытых бета-версий, всё чаще возможность оценить игру появляется только после оплаты предзаказа, как в случае с Fallout 76. Видимо, кризис всё-таки неизбежен.