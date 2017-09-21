Фитнес-браслет Huawei Band 2 Pro с GPS-модулем вышел в России

Компания Huawei сообщила о начале продаж в России фитнес-браслета Band 2 Pro. Браслет защищен от воды и предоставляет возможность погружения на глубину до 50 метров, поддерживает функции геопозиционирования, отслеживания сердечного ритма, физических нагрузок и сна.





Изначально Huawei Band 2 Pro был анонсирован в июле 2017 года. Для России он предлагается в черном и красном цветах по рекомендованной розничной цене 3 990 рублей.

Браслет получил черно-белый PMOLED дисплей диагональю 0,91 дюйма с разрешением 128 х 32 пикселя. Для позиционирования, считывания параметров и отслеживания активности Huawei Band 2 Pro имеет модуль GPS, 3-осевой акселерометр, кардиотахометр и инфракрасный датчик.

Браслет оснащен литий-ионной батареей емкостью 100 мАч. Заявленное время автономной работы достигает 21 день. Huawei Band 2 Pro совместим со смартфонами, работающими под управлением Android версии 4.4 и новее и iOS версии 8.0 и новее. Для синхронизации поддерживается Bluetooth версией 4.2.