Moto E4 выйдет в продажу 17 июля

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о характеристиках и сроках выпуска готовящегося к выпуску смартфона Moto E4.


В частности, в Канаде смартфон станет доступен 17 июля по цене около 249,99 канадских долларов, то есть около 185 долларов США. В ряде регионов смартфон появится с поддержкой NFC.

Что касается характеристик, то подтвердились следующие параметры. Moto E4 оснащается 5-дюймовым дисплеем IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, 8-мегапиксельной основной камерой, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором на 2800 мАч.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto E4

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