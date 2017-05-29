Xiaomi работает над смартфоном Jason с 6 ГБ оперативной памяти

В базе данных GFXBench появились данные о новом устройстве от китайского производителя Xiaomi. Речь идет о смартфоне под кодовым наименованием Jason. Предполагается, что его официальный анонс не за горами.

Бенчмарк указывает на чип Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Фотографировать предлагается 12-мегапиксельной основной и 4-мегапиксельной фронтальной камерами.

Jason располагает 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Смартфон также оснащен контроллером NFC, работает на Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI.