Caviar нацелился купить Vertu

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о покупке одного из своих конкурентов — телефонного направления французского ювелирного бренда Ouvri, созданного дизайнером и ювелиром Инной Битон. Однако более интересно сопутствующее этому событию заявление Caviar — компания рассматривают возможность покупки бренда Vertu.



Концепт Vertu от Caviar

В результате сделки с Ouvri, в онлайн-бутике Caviar представлены все 8 коллекций ювелирных смартфонов Ouvri. Стоимость сделки не разглашается.



Концепт Vertu от Caviar

Как отмечается в заявлении Caviar, своим следующим шагом компания видит потенциальное приобретение бренда Vertu. Основываясь на собственных данных о доле рынка и уровне продаж Vertu, в Caviar первоначально оценивают этот бренд в 40 млн евро и намерены в ближайшее время начать переговоры с инвестиционной компанией Bafeton, которой Vertu принадлежит сейчас.



Концепт Vertu от Caviar