Caviar нацелился купить Vertu

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о покупке одного из своих конкурентов — телефонного направления французского ювелирного бренда Ouvri, созданного дизайнером и ювелиром Инной Битон. Однако более интересно сопутствующее этому событию заявление Caviar — компания рассматривают возможность покупки бренда Vertu.

Концепт Vertu от Caviar
Концепт Vertu от Caviar

В результате сделки с Ouvri, в онлайн-бутике Caviar представлены все 8 коллекций ювелирных смартфонов Ouvri. Стоимость сделки не разглашается.

Концепт Vertu от Caviar
Концепт Vertu от Caviar

Как отмечается в заявлении Caviar, своим следующим шагом компания видит потенциальное приобретение бренда Vertu. Основываясь на собственных данных о доле рынка и уровне продаж Vertu, в Caviar первоначально оценивают этот бренд в 40 млн евро и намерены в ближайшее время начать переговоры с инвестиционной компанией Bafeton, которой Vertu принадлежит сейчас.

Концепт Vertu от Caviar
Концепт Vertu от Caviar

Источник
Caviar
Теги
смартфон Vertu Caviar красота блеск шик Ouvri

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Amazon представила управляемую голосом камеру-стилиста Echo Look

26 апреля

Caviar выпускает линию iPhone 6 в стиле Ferrari, Bentley, Porsche и Mercedes

14 июля 2015

Caviar выпустила iPhone для кибервойск РФ с маской Анонимуса

20 февраля

Caviar создала роскошную версию iPhone 5s Unico Segnatura

25 ноября 2013

Vertu готовит новый премиум-смартфон Aster

26 сентября 2014
Из рубрикиТелефоны
iPhone 8 сравнили с iPhone 7 и Galaxy S8 на красивых рендерах
Цвета Huawei Honor 9 показались на рендерах
iPhone 8, iPhone 7 и 7 Plus сравнили по размеру с Android-флагманами

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 81
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 30