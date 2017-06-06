LeEco работает над бюджетным смартфоном LeEco Cool CVC-A0

В базе данных китайского регулятора TENAA появился смартфон под названием LeEco Cool CVC-A0, который является совместным детищем производителей LeEco и Coolpad. Гаджет визуально сильно отличается от всех остальных моделей LeEco и вероятно будет бюджетным.

Новинку оснастят 5,2-дюймовым дисплеем с HD разрешением, однокристальной 8-ядерной системой, работающей на частоте 1,4 ГГц, 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти на выбор и накопителем на 32 ГБ или 64 ГБ.

LeEco Cool CVC-A0 получит камеры на 13 МП и 5 МП, а также аккумулятор на 2800 мАч. Размеры устройства — 151 мм х 75 мм х 7,4 мм, вес — 163 грамма. Работать новинка будет от Android 7.1.1.