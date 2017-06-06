Microsoft Surface Mobile получит стилус и проектор

Подробности об устройстве под названием Microsoft Surface Mobile неожиданно были обнаружены в официальном аккаунте Microsoft на китайском сайте по обмену видео Bilibili. Затем запись была удалена из общего доступа, но информация успела разлететься по сети.





Итак, судя по всему, устройство базируется на процессоре Qualcomm Snpadragon, имеет подставку, поддержку стилуса и проектор, который способен превратить "любую поверхность" во внешний экран. Также отмечается поддержка Continuum и приложений Win32.

Согласно самой популярной теории, речь идет о долгожданном смартфоне под брендом Surface, хотя это может оказаться и другое устройство.