OnePlus 5 оценен в 550 евро в Финляндии

В сети появилась информация о цене на готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 5, пока не представленный официально, для Финляндии, а то и большинства стран Европы.





Утечка произошла довольно необычным способом — организаторы ежегодного музыкального фестиваля Provinssi в Финляндии объявили конкурс, призами в котором стали два VIP-билета на мероприятие и смартфон OnePlus 5. Об этом конкурсе сообщили в соцсетях, на сайте самого фестиваля. Призовой фонд достигает в результате 948 евро. На форуме OnePlus расшифровали цену призов — 199 евро стоит каждый билет, соотвественно 550 евро остается на совести OnePlus 5.

Provinssi является одним из крупнейших фестивалей в Финляндии, вряд ли организаторы стали бы и искажать сумму призового фонда в конкурсе. В этом году он проходит с 29 июня по 1 июля.

OnePlus уже подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Согласно неофициальной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Официальный дебют OnePlus 5 ожидается 20 июня.