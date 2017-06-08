Вероятный ZTE Axon 8 засветился в бенчмарке GFXBench

В базе данных бенчмарка GFXBench появился смартфон ZTE под кодовым наименованием A2018, который может оказаться приемником ZTE Axon 7, моделью ZTE Axon 8 (или же Axon 7s).

ZTE A2018 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей, базируется на чипе Snapdragon 820, располагает 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

Смартфон получил 12-мегапиксельную основную камеру с возможностью съемки 4K видео. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Работает новинка на Android 6.0.1 с фирменной оболочкой ZTE. 

Источник
Gizmochina
Теги
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