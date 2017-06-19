Цифра дня: каким тиражом разошелся Google Pixel?

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1,8

миллиона смартфонов Google Pixel приобрели пользователи.

Аналитики из BayStreet Research сообщают, что продажи Google Pixel составили 1,8 млн устройств. Напомним, что совсем недавно в сети появлялась информация об 1 миллионе. Она была основана на количество установок эксклюзивного приложения Pixel Launcher. Судя по всему, данные там либо давно не обновлялась, либо была допущена ошибка.

В BayStreet Research также утверждают, что только во втором квартале текущего года (заканчивающегося 30 июня) было продано 475 000 смартфонов Pixel.

К сожалению, сама Google информацию не подтверждает. Впрочем, в прошлом не сообщала компания и о продажах моделей Nexus.