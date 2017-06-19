LG представила LG G6+ с беспроводной зарядкой

Компания LG Electronics представила продвинутую версию своего флагмана — LG G6+ на международном рынке. Версия Plus получила все возможности оригинального LG G6 плюс немного больше.





Модель LG G6 Plus оснащается 128 ГБ встроенной флеш-памяти и беспроводной зарядкой стандарта Qi, последнее доступно у оригинального LG G6 только в США. Кроме того, в комплекте идут топовые наушники B&O Play.





Одновременно с LG G6+ компания представила в Корее версию LG G6 с половинным объем памяти оригинальной модели — 32 ГБ. В Южной Корее LG G6+ и LG G6 с 32 ГБ выйдут в продажу в следующем месяце.



