ZTE представила nubia M2 Play

Компания ZTE представила свежее пополнение в линейке смартфонов nubia. Модель nubia M2 Play имеет более простые параметры, чем nubia M2 и довольно похожа на nubia M2 Lite.





Смартфон заключен в металлический корпус и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стали восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой nubia UI 5.0. Сроки выпуска, а также ориентировочная цена пока не объявлены.