ZTE представила бюджетный Small Fresh 5 с двойной камерой

Компания ZTE представила смартфон Small Fresh 5 в Китае. Это бюджетная модель, получившая сканер отпечатков пальцев и двойную основную камеру.





ZTE Small Fresh 5 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2.5D и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера состоит из 13-мегапиксельного модуля и вспомогательного 2-мегапиксельного модуля для отслеживания глубины.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth: 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MiFavor UI 4.2. Размеры составляют 145 x 70,7 x 7,9 мм, а вес — 132 грамма.

ZTE Small Fresh 5 появится в продаже с 5 июля в черном, золотистом, синем и зеленом цветах по цене 146 долларов США за версию 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти и 204 доллара США за версию с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.