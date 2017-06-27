Google рассекретила пять смартфонов ASUS ZenFone 4

В документации компании Google был обнаружен список моделей смартфонов, которые войдут в готовящуюся к выпуску серию ASUS ZenFone 4. Первым "улику" заметил Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, и поделился находкой через свой аккаунт в Twitter.





Смартфоны указаны среди смартфонов, поддерживающих онлайн-магазин Google Play. Итак, в серию войдут ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL), ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006).

Согласно прошлым утечкам, компания ASUStek Computer планирует представить давно ожидаемое следующее поколение смартфонов ZenFone в конце июля 2017 года. Изначально будет представлена модель с 5,5-дюймовым дисплеем, а затем добавятся другие размеры. Смартфон с дисплеем на 5,5 дюйма обойдется чуть дешевле 500 долларов.