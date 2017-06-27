Состоялась международная премьера Huawei Honor 9

Смартфон Huawei Honor 9 был официально представлен в Китае пару недель назад, но для международного рынка компания Huawei провела отдельное мероприятие по запуску. Оно состоялось сегодня, 27 июня, в Берлине. На этой пресс-конференции Huawei рассказала подробности о выходе в продажу Honor 9 за пределами Китая.


Напомним, Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.


Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.


Продажи смартфона Honor 9 в Европе стартуют 27 июня. В России Honor 9 начнет продаваться 6 июля 2017 года в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM. Honor 9 будет доступен в синем, сером и черном цветах по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей. 

Ознакомиться с предварительным обзором Huawei Honor 9 уже можно на Ferra.ru.

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