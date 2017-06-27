Meizu Pro 7 с двумя дисплеями показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu Pro 7, пока не представленного производителем официально.



На фото можно разглядеть главную особенность Meizu Pro 7 — вспомогательный дисплей на задней панели. Судя по фото, он представляет собой уменьшенную копию основного дисплея, хотя ранее говорилось об экране на базе E-Ink для основной информации вроде времени и оповещений.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 дебютирует 26 июля 2017 года, а продажи стартуют 4 августа. По предварительным данным, цена на базовую модель Meizu Pro 7 составит около 409 долларов США, а более продвинутую — 484 доллара. Meizu Pro 7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, процессором MeidaTek Helio X30 и двойной камерой на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Также смартфон получит фронтальную камеру на 16 Мп, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

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