В Северной Корее появился двойник iPhone

В Северной Корее появился смартфон под названием Jindallae 3, который по дизайну напоминает iPhone. Производит устройство местная компания Mangyongdae Information Technology Corporation.

Сообщается, что вообще все элементы, включая дизайн и операционную систему, были созданы на территории Северной Кореи. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Jindallae 3 создали за пределами КНДР.

Характеристики гаджета, который назван в честь красивого корейского цветка, к сожалению, остаются неизвестными. Утверждается, что инженеры КНДР вдохновлялись вовсе не гаджетом Apple, а творениями китайских производителей. Разве!?

Источник
DailyMail
Теги
смартфоны Северная Корея

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