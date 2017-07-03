HTC U11 оказался самым производительным смартфоном по версии AnTuTu за май 2017

AnTuTu опубликовала список наиболее производительных смартфонов за май 2017-го года. На первом месте оказался HTC U11, набравший 180 079 баллов. Вторая позиция у iPhone 7 Plus с 174 299 баллами. «Бронзу» взял Xiaomi Mi 6, набравший 172 494 балла.

Четвертое место у Samsung Galaxy S8 с 172 368 баллами. Удивительно, но S8+ набрал чуть меньше — 178 359 баллов.

iPhone 7 набрал 167 837 баллов. Хорошо показали себя OnePlus 3T и OnePlus 3 с 158 861 и 158 616 баллами соответственно. Девятое место у LeEco Le Pro 3 с 156 637 баллами, а десятое — у LeEco Le Max 2 — с 150 682 баллами.