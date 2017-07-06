Оптика Zeiss вернется в смартфоны Nokia

Компания HMD Global объявила о продолжении партнерства с Zeiss. По словам HMD, базой для этого долгосрочного соглашения стала общая история компаний и опыт Nokia и ZEISS в области мобильной фотографии.





Эксклюзивное сотрудничество призвано вернуть оптику Zeiss на смартфоны Nokia. Впрочем, компании планируют также поработать над улучшением качества съемки на смартфонах во многих аспектах — от программного обеспечения и сервисов, до качества экрана и оптики.

Изначально сотрудничество Nokia и Zeiss началось более 10 лет назад. В его результате свет увидело несколько фото-флагманов, в том числе Nokia 808 PureView и Nokia Lumia 1020 с 41-мегапиксельным сенсором и оптикой Carl Zeiss.