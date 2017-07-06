Стартовали продажи Huawei Honor 9 в России

Компания Huawei начала продажи флагманского смартфона Honor 9 в России. Напомним, Huawei Honor 9 был официально представлен в Китае в июне, но для международного рынка компания Huawei провела отдельное мероприятие по запуску неделю назад в Берлине.


Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

В России Honor 9 стал доступен с сегодняшнего дня, 6 июля 2017 года, в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM. Honor 9 доступен в синем, сером и черном цветах по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Ознакомиться с предварительным обзором Huawei Honor 9 уже можно на Ferra.ru.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 9

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