Мини-флагман Sony Xperia XZ1 Compact засветился в бенчмарке

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ1 Compact, который пока не был представлен официально.


В бенчмарке модель указана под модельным номером G8441, в нем подтвердились некоторые технические характеристики. Согласно результатам тестирования, смартфон получит дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, две камеры на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0.

На днях в сети появилась информация о смартфонах Sony с модельными номерами G8341 и G8441. Как ожидается, эти модели станут доступны на рынке под названиями Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact, их официальный дебют ожидается на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

По данным польского ритейлера Komp.Tech, Sony G8341 или Xperia XZ1 будет стоить около 750 евро, а Sony G8441 или Xperia XZ1 Compact — около 650 евро. Также в списке указано, что оба смартфона станут доступны в четырех цветовых вариантах корпуса — черном, голубом, розовом и серебристом.

Как ожидается, Sony G8341 и G8441 сразу получат операционную систему Android O, пока находящуюся в тестовой стадии и процессор Qualcomm Snapdragon 835. Старший смартфон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а младшая — 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей).

Источник
AnTuTu
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