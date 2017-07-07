В сеть утекла информация о смартфоне Xiaomi с Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти

На этой неделе в сети появились рендеры смартфона, который предположительно является моделью Xiaomi Mi Mix 2 с дизайном, напоминающим Samsung Galaxy S8. Судя по последней утечке, речь идет вовсе не о Mi Mix 2, а о неком новом смартфоне Xiaomi с топовыми характеристиками.

Предположительно, устройство относится к X-серии и проходит под кодовым наименованием Chiron (не знаю, связано ли название с элитным суперкаром Bugatti Chiron). Новинка получит 6-дюймовый LCD-дисплей от JDI (Japanese Display International) с разрешением 2160 на 1080 пикселей.

Технические параметры впечатляют — чип Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Основная камера — двойная, на 12 МП, фронтальная — на 5 МП.