В сеть утекла информация о смартфоне Xiaomi с Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти

На этой неделе в сети появились рендеры смартфона, который предположительно является моделью Xiaomi Mi Mix 2 с дизайном, напоминающим Samsung Galaxy S8. Судя по последней утечке, речь идет вовсе не о Mi Mix 2, а о неком новом смартфоне Xiaomi с топовыми характеристиками.

Предположительно, устройство относится к X-серии и проходит под кодовым наименованием Chiron (не знаю, связано ли название с элитным суперкаром Bugatti Chiron). Новинка получит 6-дюймовый LCD-дисплей от JDI (Japanese Display International) с разрешением 2160 на 1080 пикселей.

Технические параметры впечатляют — чип Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Основная камера — двойная, на 12 МП, фронтальная — на 5 МП.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Xiaomi

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