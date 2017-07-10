Китайцы показали бюджетный Huawei Honor

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон Huawei линейки Honor, который пока не был представлен официально.


По данным TENAA, модель с маркировкой MYA-TL10 относится к бюджетному классу. Смартфон оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 8 Мп. Он базируется на четрехъядереом процессоре с тактовой частотой 1,4 ГГц неназванной модели, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2920 мАч. Размеры составляют 143,8 x 72 x 8,85 мм, а вес — 150 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Huawei TENAA Honor

Комментарии

Материалы по теме

Huawei представила nova 2 и nova 2 plus с двойной основной и селфи-камерой на 20 Мп

26 мая

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Металлический Huawei Honor 6C поступил в продажу в России

12 мая

Мощный Huawei Honor 8 Pro представлен официально

5 апреля

Обзор смартфона Honor 5A: сделайте мне недорого

30 августа 2016
Из рубрикиТелефоны
Мини-версия LG G6 засветилась на рендерах
Meizu Pro 7 с двумя дисплеями засветился в телерекламе
Microsoft прекращает основную поддержку Windows Phone 8.1

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 40
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27