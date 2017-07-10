Китайцы показали бюджетный Huawei Honor

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон Huawei линейки Honor, который пока не был представлен официально.

По данным TENAA, модель с маркировкой MYA-TL10 относится к бюджетному классу. Смартфон оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 8 Мп. Он базируется на четрехъядереом процессоре с тактовой частотой 1,4 ГГц неназванной модели, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2920 мАч. Размеры составляют 143,8 x 72 x 8,85 мм, а вес — 150 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.