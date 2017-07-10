В сети появилось фото, предположительно сделанное камерой смартфона Meizu Pro 7

Компания Meizu продолжает тизерить свой флагманский смартфон Meizu Pro 7, который, по слухам, появится уже в конце июля. Сегодня в Интернете была опубликована фотография, предположительно сделанная камерой Meizu Pro 7. Причем поделился ей один из боссов Meizu Джеффери Вонг (Jeffery Wang) на своей страничке в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter).

Хотя упоминаний в посте о том, что кадр сделан именно Pro 7, нет, сама сеть Weibo пишет, что это «смартфон Meizu». Обычно в этой социальной сети упоминается конкретная модель. Однако, так как модель еще не была официально анонсирована, сайт попросту не смог определить ее.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 дебютирует 26 июля 2017 года, а продажи стартуют 4 августа. По предварительным данным, цена на базовую модель Meizu Pro 7 составит около 409 долларов США, а более продвинутую — 484 доллара. Meizu Pro 7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, процессором MeidaTek Helio X30 и двойной камерой на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Также смартфон получит фронтальную камеру на 16 Мп, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.