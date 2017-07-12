Huawei работает над AI процессором

Руководитель Huawei Ю Чендон (Yu Chengdong) в рамках конференции, посвященный Интернету в Китае, заявил, что его компания занимается созданием полноценного AI процессора.

Чип будет использован для голосового помощника и в будущем, возможно, ляжет в основу умной электроники и систем умных домов (впрочем, сама Huawei такие системы производить не собирается, чип будет предложен сторонним компаниям).

В анонсе, по словам экспертов, нет ничего удивительного. Аналогичные решения уже представили Qualcomm и MediaTek.

Также Чендон заявил о том, что Huawei также разрабатывает свой облачный сервис.  

Источник
Gizmochina
Теги
Huawei смартфоны AI

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