Google Pixel XL 2 показался на рендере в серебристом цвете

Бенжамин Гескин (Benjamin Geskin) создал рендер будущего смартфона Google Pixel XL 2 в двух цветах, серебристом и синем. В сонову легло ранее появившийся изображение от Android Police. Напомним, что рендер основан на информации от источников, которые считаются авторами Android Police "чрезвычайно надежными".

Google Pixel XL 2 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем производства LG с соотношением сторон 2:1 практически во всю переднюю панель. Еще одной особенностью станет "сжимаемая" кромка в стиле флагманского HTC U11. Она позволит взаимодействовать со смартфоном, просто сжимая корпус.

Согласно более ранним утечкам, модель Pixel XL 2 под кодовым названием Taimen (таймень) получит 5,99 дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) от LG. Смартфон получит более тонкие рамки вокруг дисплея по сравнению с оригинальным Pixel XL. Дизайн окажется сходным — двухцветная задняя панель с металлическая в нижней части и стеклянная в верхней. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. При этом 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет единственной опцией.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.