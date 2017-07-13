Meizu Pro 7 с двумя дисплеями засветился на видео

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился небольшой видеоролик, показывающий готовящийся к выпуску флагманский смартфон Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.

На видео видно главную особенность Meizu Pro 7 — вспомогательный 2-дюймовый дисплей на задней панели, причем во включенном состоянии. Отметим, что по слухам до сих пор существует путаница относительно технологии, на базе которой изготовлен экран — цветной LCD или монохромный E-ink. Новое видео демонстрирует цветной дисплей в действии, но ряд источников настаивают именно на E-ink.

Второй особенностью станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Старшая модель, Meizu Pro 7 Plus получит 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составляет 410 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

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