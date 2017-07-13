Oukitel анонсировала смартфон K3

Oukitel анонсировала смартфон с изогнутыми с обеих сторон панелями K3. Гаджет получит 5,5-дюймовый Full HD дисплей от Sharp с защитным стеклянным покрытием Asahi Glass. 

Устройство оснастят двумя двойными камерами. И спереди и сзади одинаковыми. Основные датчики имеют разрешение 13 Мп (с интерполяцией до 16 Мп), вспомогательные по 2 Мп. Сообщается о возможности создания эффекта размытого фона, почти как на зеркальных фотоаппаратах. 

Новинка, несмотря на тонкий корпус, получит аккумулятор большой емкости, памяти также обещают много, однако цифр пока что нет. Кстати, пользователям предлагают лично угадать, какова будет емкость батареи. Для победителей предусмотрены призы. Поучаствовать можно тут.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Oukitel

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Google Pixel XL 2 показался на рендере в серебристом цвете
Moto покажет смартфон с ударостойким дисплеем
В Deutsche Bank не верят, что iPhone 8 сможет повторить успех iPhone 6

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28