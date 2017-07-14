Samsung Galaxy J7 (2017) с двойной камерой показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фотографии новой версии смартфона Samsung Galaxy J7 2017 года выпуска, которая пока не была представлена официально.





Напомним, модель Samsung Galaxy J7 (2017) дебютировала в июне, продажи в России должны начаться в течение июля. Однако у нее используется обычная одинарная основная камера, тогда как на фото мы видим смартфон с двойной камерой на задней панели.





Согласно неофициальной информации, версия Samsung Galaxy J7 (2017) для Китая будет оснащена продвинутой системой камерой и на фото может оказаться именно она.

Отметим, что пока Samsung не выпустила ни одного смартфона с двойной камерой. Первой ласточкой может стать флагманский Galaxy Note 8.