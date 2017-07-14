Xiaomi выпустила Android 7.1.1 Nougat для Mi 5C

Как и было обещано несколько месяцев назад, компания Xiaomi начала распространение обновления прошивки смартфона Xiaomi Mi 5C до свежей версии Android 7.1.1 Nougat.





Прошивка MIUI 8.5.3.0 весит более 1 ГБ. Бета-версия Android 7.1.1 уже была доступна около трех месяцев, но сейчас состоялся релиз стабильной версии.

Одновременно с выпуском Android 7.1.1 Nougat, компания также пообещала для Mi 5C обновление до Android 8.0 O, которая сейчас находится в стадии тестирования.

Напомним, Xiaomi Mi 5C дебютировал в конце февраля и стал первым смартфоном Xiaomi на ее первом фирменном процессоре Surge S1. Модель является наследником Xiaomi Mi 4C, вышедшем в конце 2015 года. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке.