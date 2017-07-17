В сеть утекла информация о смартфоне Xiaomi 5X на базе Snapdragon 625

Новый смартфон от китайского производителя Xiaomi был замечен на изображении похожем на постер. Гаджет под названием 5X, судя по данным с картинки, базируется на чипе Snapdragon 625 и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Кроме того, новинка получит 4 ГБ оперативной памяти.

Также есть информация о двойной какмере и стоимости в 1999 юаней (это примерно 295 долларов). 

Напомним, что, по слухам, Xiaomi собирается запустить новый суббренд с акцентом на продажи в офлайне. Велика вероятность, что именно 5X и станет первым устройством линейки. 

Сообщается также, что у 5X будет более мощная версия с Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой на 12 МП и фронтальной на 16 МП. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Xiaomi

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