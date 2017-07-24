Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A7 (2018). Выход следующего поколения серии Galaxy A ожидается в конце 2017 или начале 2018 года, тогда как смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и A7 2017 были представлены буквально 2 января 2017 года.





Смартфон в бенчмарке носит маркировку Samsung SM-A730x и должен стать самой мощной моделью серии. Текущее поколение Galaxy A7 имеет модельный номер SM-A720x.

Судя по бенчмарку, смартфон оснащается дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), фронтальной и основной камерами на 16 Мп, восьмиядерным процессором с частотой 2,21 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБвстроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.