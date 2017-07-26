Смартфон Lenovo K7 Note засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Lenovo K7 Note, который пока не был представлен официально.





Судя по данным бенчмарка, смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 7.1.1 Nougat. Относительно процессора называется модель MediaTek Helio X20 (MT6797).

Напомним, на днях Lenovo подтвердила скорый релиз смартфон K7 Note, опубликовав мизерный ролик в Facebook. Судя по описанию, смартфон получил повышенную производительность по сравнению с предшественниками. Представленный в январе 2016 года Vibe K5 Note работал на базе MediaTek Helio P10, а K6 Note, дебютировавший на сентябрьской IFA 2016 — на базе Qualcomm Snapdragon 430. Как ожидается, Lenovo K7 Note будет основан на Snapdragon 625-652 или же Helio X20.