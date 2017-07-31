ASUS ZenFone 4 дебютирует 19 августа

Компания ASUS начала распространять журналистам приглашения на следующее свое пресс-мероприятие. Оно состоится 19 августа 2017 года на Филиппинах. Приглашение довольно прозрачно намекает на дебют смартфона ZenFone 4 с двойной камерой и улучшенными сенсорами.





Согласно более ранним утечкам, Zenfone 4 с модельными номерами ZE554KL, Z01KD и Z01KDA станет наследником Zenfone 3 (ZE520KL, ZE552KL) и базовой моделью в серии. Он заключен в стеклянный корпус с металлической рамкой и получил двойную основную камеру. Смартфон относится к среднему уровню. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем (версия ZE554KL), базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти.



