ASUS ZenFone 4 дебютирует 19 августа

Компания ASUS начала распространять журналистам приглашения на следующее свое пресс-мероприятие. Оно состоится 19 августа 2017 года на Филиппинах. Приглашение довольно прозрачно намекает на дебют смартфона ZenFone 4 с двойной камерой и улучшенными сенсорами.


Согласно более ранним утечкам, Zenfone 4 с модельными номерами ZE554KL, Z01KD и Z01KDA станет наследником Zenfone 3 (ZE520KL, ZE552KL) и базовой моделью в серии. Он заключен в стеклянный корпус с металлической рамкой и получил двойную основную камеру. Смартфон относится к среднему уровню. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем (версия ZE554KL), базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти.


Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS ZenFone 4

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

17 февраля

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

CES 2014: ASUS представила смартфоны ZenFone 4, 5 и 6 на Atom и Android

7 января 2014
Из рубрикиТелефоны
Google представила Nearby 2.0 для связи устройств между собой
Флагманский Nokia 8 засветился в бенчмарке
Moto X4 с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 96
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32