Мини-версия LG G6 выходит в продажу

Компания LG Electronics объявила о начале продаж смартфона LG Q6 с этой недели в международном масштабе. LG Q6, ранее известный как LG G6 Mini или упрощенная мини-версия флагманского LG G6, станет доступен с этой недели в Корее, а затем — в основных регионах Азии, Европы, Америки, Среднего и Ближнего Востока.





Напомним, LG Q6 унаследовал ряд особенностей флагмана, но при этом относится к среднему классу, лишившись сканера отпечатков пальцев, двойной камеры и топового процессора. К LG Q6 перешла главная изюминка LG G6 — дисплей FullVision практически во всю переднюю панель, хоть и немного меньшей диагонали. Смартфон заключен в алюминиевый корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением Full HD+(2160 x 1080 пикселей, 442ppi) и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 435.





Что касается памяти, то предусмотрено три версии смартфона — LG Q6α с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, просто Q6 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также Q6+ с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.





В России уже открыт предварительный заказ на младшую вариацию LG Q6α по цене 16990 рублей, но даты релиза производитель пока не назвал, также как и цены на базовую модель LG Q6.