Meizu X2 с круглым дисплеем показался на фото

В сети появилась пара фотографий, на которых, предположительно, показан готовящийся к выпуску смартфон Meizu X2, пока не представленный производителем официально. Фото опубликовал профильный ресурс PlayfulDroid.


Фото показывают главную изюминку смартфона — вспомогательный дисплей на задней панели. В отличие от анонсированных на прошлой неделе Meizu Pro 7 и Pro 7 Pro, здесь дисплей круглый, а не прямоугольный.


Учитывая небольшой размер дисплея, можно предположить, что он будет отвечать за служебную информацию вроде времени/даты и ряда аккумулятора. Также можно отметить обычную одинарную, а не двойную, основную камеру со светодиодной вспышкой.

Источник
PlayfulDroid
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu X2

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