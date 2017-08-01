В сеть утек пресс-рендер Samsung Galaxy Note 8

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображение смартфона Samsung Galaxy Note 8 в полную величину. Утверждается, что речь идет об официальном пресс-рендере долгожданного гаджета. Во многом дизайн устройства повторяет Galaxy S8.

Согласно слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем у предшественника — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display с соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, обладает разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 или 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.