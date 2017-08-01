Samsung Galaxy Note 8 показался на пресс-рендерах со всех сторон

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал качественные рендеры готовящегося к выпуску наследника смартфона Samsung Galaxy Note 7, пока не представленного производителем официально.





На новых рендерах Samsung Galaxy Note 8 показывается с разных сторон и в двух цветовых вариантах — черном и золотистом. Также показывается фирменный стилус S Pen, соответствующих цветов. Дизайн сильно перекликается с Galaxy S8, включая дисплей во всю переднюю панель, отсутствие домашней кнопки и сканер отпечатков пальцев рядом с камерой на задней панели.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем у предшественника — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display с соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, обладает разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 или 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Официальный дебют должен состояться 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке, которое уже подтверждено производителем. Как ожидается, розничные продажи начнутся спустя месяц. По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.