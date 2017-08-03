Цифра дня: Сколько чехлов для iPhone отозвали из-за химических ожогов?

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263 000

чехлов для iPhone отозвали из-за химических ожогов.

Компания MixBin Electronics объявила об отзыве 263 тысяч чехлов для iPhone, проданных через магазины Amazon.com, GetMixBin.com, Henri Bendel, Nordstrom Rack, Tory Burch и Victoria’s Secret с 2015 по 2017 года.





Речь идет о двух десятках моделей чехлов для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7, изготовленных с использованием специальной жидкости с блестками. Чехлы с этой жидкостью могут протекать, если треснут или сломаются.

В результате пользователи рискую получить повреждения от легкого раздражения кожи до волдырей и серьезного химического ожога. Известно как минимум о 24 случаях инцидентов подобного рода.