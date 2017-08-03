Samsung выпустила смартфон-раскладушку SM-G9298

Компания Samsung выпустила в Китае смартфон-раскладушку SM-G9298. Гаджет является наследником аналогичной модели SM-G9198 2015-го года.

Новинка оснащена 4,2-дюймовым S-AMOLED дисплеем с разрешением Full HD. Второй экран также 4,2-дюймовый и выполнен по технологии S-AMOLED. Смартфон получил чип Snapdragon 821 и 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет емкость 64 ГБ. SM-G9298 может работать с двумя SIM-картами.

Основная камера у смартфона имеет разрешение 12 МП и апертуру f/1.7, может снимать видео в 4K. Фронтальная камера попроще, с разрешением 5 МП и апертурой f/1.9.

Работает гаджет от аккумулятора на 2300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Габариты SM-9298 такие — 130,2 х 62,6 х 15,9 мм. Весит устройство 235 граммов.

Велика вероятность, что за пределами Китая смартфон продаваться не будет. Для других стран, возможно, припасена другая раскладушка, наследник Samsung W2017, который, по слухам, получит 6 ГБ оперативной памяти и чип Snapdragon 835.