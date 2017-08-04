Безрамочный смартфон Essential выходит в продажу

Безрамочный смартфон Essential PH-1, наконец-то, выходит в продажу. Он начал появляться в каталогах онлайн-ритейлеров. В частности, имеется в BestBuy и у американского оператора Sprint по цене $699,99 и $749,99 с пометкой "скоро в продаже".





Напомним, Essential PH-1 стал первым смартфоном стартапа Essential Products, за которым стоит Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, покинувший Google в 2014 году.





Он отличается тонкими рамками вокруг дисплея, в корпусе используется титан, задняя панель выполнена из керамики, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Одной из главных особенностей смартфона модульная экосистема, позволяющая легко подключать в смартфону различные аксессуары-модули с помощью магнитного крепления.

Смартфон оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1312 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной двойной основной камерой с вспомогательным монохромным сенсором, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 3040 мАч. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1.