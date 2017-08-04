Мини-флагман Sony Xperia XZ1 Compact засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ1 Compact, пока не представленного официально.


По данным бенчмарка, смартфон с модельным номером Sony G8441 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и получил свежевшую версию операционной системы Android 8.0, которая еще находится на стадии тестирования.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит 4,6-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), две камеры на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Как ожидается, официальный дебют Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact ожидается на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. По предварительным данным, Sony G8341 или Xperia XZ1 будет стоить около 750 евро, а Sony G8441 или Xperia XZ1 Compact — около 650 евро. Также в списке указано, что оба смартфона станут доступны в четырех цветовых вариантах корпуса — черном, голубом, розовом и серебристом.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID SONY Geekbench Sony Xperia XZ1 Compact

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