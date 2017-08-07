Смартфон m-net Power 1 с аккумулятором 5050 мАч предлагается дешевле 3 тысяч рублей

Торговая марка m-net сообщила о начале продаж в России ультрабюджетного смартфона m-net Power 1. Его главной изюминкой стал аккумулятор емкостью 5050 мАч. Как обещает производитель, этого хватит на несколько дней активной работы со смартфоном, включая энергоемкие задачи, такие как видеозвонки, игры и просмотр онлайн-видео. В режиме ожидания обещана автономная работа 35 дней.





Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD (1280х720 пикселей) и 2,5-стеклом со скругленными кромками, фронтальной и основной камерами на 5 Мп, причем вспышка предусмотрена и на лицевой панели. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6580A, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Поддерживаются две SIM-карты, 3G, Bluetooth 4.0, есть GPS и FM-радио. Работает смартфон под управлением новейшей операционной системы Android 7 Nougat. Предварительные заказы начнут приниматься с сегодняшнего дня в онлайн-магазине Gearbest. При покупке смартфона до 13 августа его стоимость составит 2970 рублей. Рекомендованная розничная цена составляет 3920 рублей.