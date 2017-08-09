Blackview A7 оказался самым дешевым смартфоном с двойной камерой на рынке

В прошлом месяце на рынке появился бюджетный смартфон Blackview A7, который, судя по всему, является самым дешевым смартфоном с двойной камерой на рынке. Просят за устройство всего 39,99 долларов. Впрочем, характеристики весьма скромные, соответствуют стоимости. Основная камера гаджета состоит из датчиков Samsung S5K4E2 с разрешением 5 МП и Samsung GC0310 с разрешением 0,3 МП.

Фронтальная камера используют также датчик Samsung GC2385 с разрешением 2 МП.

В остальном A7 это смартфон с 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, чипом MediaTek MT6580A внутри, 1 ГБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. Новинка работает от аккумулятора емкостью 2800 мАч, может похвастаться Android 7.0 Nougat из коробки.

Купить гаджет можно на AliExpress в черной, синей, золотой или белой расцветке.