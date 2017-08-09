Sony открыла предзаказ на флагманский Xperia XZ Premium в новом цвете

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале приема предварительных заказов в России на смартфон Xperia XZ Premium в цвете розовая бронза.


Официальный старт продаж Xperia XZ Premium назначен на 15 августа. Оформившим предзаказ до 14 августа включительно предлагается смарт-гарнитура Xperia Ear в подарок. Рекомендованная розничная цена на смартфон составляет 54 990 рубля.


Изначально Xperia XZ Premium начал продаваться в России в июне в серебристом и черном цвете. Он может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут. Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR.

Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID Россия SONY Sony Xperia XZ Premium

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