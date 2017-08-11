В сети появилось видео распаковки красивого смартфона Doogee BL5000

Doogee BL5000 позиционирующийся производителем, как «самый красивый смартфон на рынке», поступил в продажу. Видео распаковки гаджета официальное, предоставлено самой компанией Doogee.

Изогнутое со всех сторону устройство с волнообразной задней панелью действительно выглядит стильно. Кроме того, у новинки емкий аккумулятор — на 5050 мАч. Учитывая низкую стоимость (139,99 долларов), Doogee BL5000 кажется весьма выгодным приобретением. Разумеется, предусмотрена технология быстрой зарядки — от 0 до 100% смартфон заряжается всего за 2,5 часа.

Дисплей у Doogee BL5000 5,5-дюймовый с разрешением Full HD. Работает смартфон на Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Doogee UI 1.0.

Гаджет также может похвастаться двойной камерой на 13 МП.

В скором времени Doogee выпустит еще более впечатляющую модель, BL7000 с аккумулятором на 7060 мАч.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Doogee

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