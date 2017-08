Huawei выпускает глянцево-черный P10 Plus

Компания Huawei объявила о выпуске версии флагманского смартфона Huawei P10 Plus в новом цветовом решении. Речь идет о вариации Bright Black, в глянцево-черном корпусе. Она стала доступна в Китае по цене около $730.





Отметим, на момент запуска Huawei P10 и P10 Plus весной 2017 года, смартфоны были представлены в целой линейке цветовых решений, включая и черный. Но "старый" черный намного светлее "нового" черного, скорее его можно было бы назвать темно-серым.





Huawei P10 и P10 Plus стали наследниками оказавшихся настоящим хитом Huawei P9 и P9 Plus с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум. Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч.