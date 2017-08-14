Huawei выпускает глянцево-черный P10 Plus

Компания Huawei объявила о выпуске версии флагманского смартфона Huawei P10 Plus в новом цветовом решении. Речь идет о вариации Bright Black, в глянцево-черном корпусе. Она стала доступна в Китае по цене около $730.


Отметим, на момент запуска Huawei P10 и P10 Plus весной 2017 года, смартфоны были представлены в целой линейке цветовых решений, включая и черный. Но "старый" черный намного светлее "нового" черного, скорее его можно было бы назвать темно-серым.


Huawei P10 и P10 Plus стали наследниками оказавшихся настоящим хитом Huawei P9 и P9 Plus с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум. Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P10 Huawei P10 Plus

Комментарии

Материалы по теме

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

Huawei выпускает Honor 9 Premium в Европе

19 июля

Huawei выпустила черный Honor 9 в России

8 августа

Huawei представила nova 2 и nova 2 plus с двойной основной и селфи-камерой на 20 Мп

26 мая
Из рубрикиТелефоны
ФАС разрешила МегаФону купить оставшуюся половину «Евросети»
ZTE представила стодолларовый 6-дюймовый Blade Z Max с двойной камерой
Google исправила проблему с голосовым Ассистентом на Android Wear

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 127
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 91
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 50
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 45
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37