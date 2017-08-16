Caviar выпускает валютный Nokia 3310 с биткойном за полбиткойна

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, представила коллекцию Tesoro («Достояние»), на основе бюджетного телефона Nokia 3310.


При разработке отделки телефонов Tesoro дизайнеры вдохновлялись валютами мира. На данный момент представлены четыре модели — Tesoro Rouble с символикой рубля, Tesoro Euro с символикой евро и Tesoro Yuan с символикой юаня, а также Tesoro Bitcoin, посвященный криптовалюте биткойн.


Телефоны получили черный титановый корпус, титановые кнопки, золоченые эмблемы валют и другие элементы с золотым покрытием. Интересно, что Tesoro Bitcoin можно купить за 0,5 биткоина, цена остальных моделей — 119 000 рублей.

Источник
Caviar
Теги
Россия Nokia телефон фейспалм Caviar Nokia 3310 биткойн валюта

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