Apple Watch 3 вошли в стадию финальных тестов

Третье поколение смарт-часов Apple вошло в стадию финального тестирования, а массовое производство начнется в ближайшее время. Об этом рассказало китайскоязычное издание Economic Daily со ссылкой на анонимные источники в цепочке производственных поставок.


По данным источника, тайваньский производитель Quanta Computer начнет поставки моделей Apple Watch Series 3 компании Apple в четвертом квартале 2017 года. Это совпадает со слухами об одновременном анонсе Apple Watch 3 с новым поколением iPhone в сентябре.

Согласно более ранним утечкам, Apple Watch 3 не получат значительных изменений, если не считать поддержки сотовых сетей 4G LTE. Они сохранят два варианта размеров, 38 мм и 42 мм, и будут предлагаться в версиях с LTE и без, как планшеты iPad. Интересно, что Apple Watch с поддержкой сотовой связи смогут работать только в сетях LTE, а в более распространенных, но медленных 3G - нет. Также часы не смогут самостоятельно совершать телефонных звонков, но не исключена поддержка VoIP-сервисов вроде FaceTime и Skype. В Apple Watch 3 будет использоваться электронная eSIM, вместо традиционной SIM-карты, при этом гаджет разделит телефонный номер с iPhone пользователя.

Текущая версия часов требует беспроводного подключения к iPhone, чтобы транслировать музыку, скачивать подробности по карте и отправлять сообщения. При наличии встроенного чипа LTE смарт-часы смогут самостоятельно выходить в сеть и выполнять подобные задачи без наличия смартфона поблизости. Например, пользователь сможет загружать новые песни и пользоваться приложениями на пробежке, оставив iPhone дома.

Помимо поддержки сотовой связи, часы могут получить улучшенное время автономной работы и производительность.

Источник
Economic Daily
Теги
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