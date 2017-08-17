Глава Xiaomi показал Redmi Note 5A до анонса

Вскоре после того, как Xiaomi подтвердила дату анонса смартфона Redmi Note 5A, глава и сооснователь компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) и Бин Лин (Bin Lin) поделились в через свои аккаунты Weibo, китайского аналога Twitter, пресс-изображениями грядущей новинки.


Смартфон показан в трех цветовых вариантах — сером, розовом и золотистом. На пресс-рендерах можно убедиться, что версий смартфона две и одна из них не получила сканера отпечатков пальцев.

Согласно более ранним утечкам, обе версии смартфона получили 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и аккумулятор емкостью 3000 мАч, работают под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.

Базовая модель основана на четырехъядерном процессоре с тактовой частотой 1,4 ГГц, скорее всего, Qualcomm Snapdragon 425, оснащена камерами на 13 и 5 Мп, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, не получила сканера отпечатков пальцев. 

Старшая модель базируется на восьмиядерном процессоре Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, оснащена сканером отпечатков пальцев, камерами на 16 и 13 Мп.

Официальный дебют смартфона Xiaomi Redmi Note 5A ожидается 21 августа по стартовой цене 150 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 5A

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